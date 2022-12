Momenti di paura, nel primo pomeriggio di oggi, per un uomo e le tre figlie minorenni che viaggiavano con lui, coinvolti in uno spaventoso incidente stradale. È successo in via Tor Tre Ponti, alle porte di Latina, dove il genitore ha perso il controllo della propria automobile in prossimità del ponte che precede l'incrocio con strada Congiunte Sinistre: la vettura è finita prima contro la balaustra sul lato destro della carreggiata, poi si è ribaltata finendo su un fianco, per poi fermarsi lungo la corsia di marcia opposta. Sia l'uomo che le figlie hanno richiesto i soccorsi del pronto intervento sanitario che li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. È intervenuta quindi la Polizia Locale di Latina per i rilievi del sinistro e gli accertamenti del caso, ma anche per la gestione del traffico durante le operazioni di rimozione del veicolo.