La Prefettura di Latina sta procedendo a togliere tutti gli affidamenti ancora in piedi con la cooperativa Karibù e passare la gestione dei centri di accoglienza che erano in campo alla coop dei familiari del deputato Soumahoro ad altre cooperative operanti nella provincia pontina. Un provvedimento che è diretta conseguenza dell'indagine aperta dalla procura di Latina nei confronti della cooperativa, in particolare per il reato di malversazione legata proprio all'appalto pubblico che aveva Karibu. Resta il nodo dei lavoratori con il sindacato Uiltucs che lancia un nuovo appello in quanto i nuovi soggetti incaricati non vogliono utilizzare i lavoratori Karibu.