È tutt'altro che risolto il problema della sicurezza stradale in viale Le Corbusier, una delle dorsali di collegamento del centro direzionale che troppo spesso è lo scenario di gravi incidenti stradali, soprattutto investimenti pedonali. L'ultimo si è registrato nel tardo pomeriggio di ieri, nel tratto dove il Comune ha già proceduto con l'installazione di un attraversamento pedonale rialzato, in prossimità del liceo pedagogico Manzoni, proprio per mitigare l'escalation interminabile di sinistri stradali.

Anche l'incidente di ieri, come i precedenti, è stato piuttosto grave. Un ventenne è stato travolto da un'automobile mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali: dopo essere stato colpito dal paraurti all'altezza degli arti inferiori, il ragazzo è volato contro il parabrezza, sfondandolo all'altezza del montante lato conducente. A causa del trauma cranico riportato, il giovane è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato presso il pronto soccorso.