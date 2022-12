I residenti della zona hanno avuto un amaro risveglio, trovando i rubinetti a secco, un problema non ancora segnalato al Comune di Aprilia e al gestore del servizio idrico che sembrerebbe essere stato causato da una perdita d'acqua. Una criticità non ancora risolta che sta creando enormi disagi ai residenti della zona.

Famiglie da ore senza acqua nelle abitazioni: è questa la situazione che si registra da questa mattina in via Aldo Moro, nel quartiere Agroverde di Aprilia.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli