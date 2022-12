L'indagato al termine delle formalità di rito, veniva tradotto presso la casa circondariale di Velletri, in attesa della convalida.

Il sacerdote, a seguito dell'aggressione subita, veniva giudicato guaribile con 7 giorni di prognosi, per i traumi riportati.

L'uomo è stato sorpreso dal parroco della chiesa che ha tentato di bloccarlo e di evitare che fuggisse. Da ciò ne scaturiva una colluttazione, interrotta solo dall'intervento dei Carabinieri. Prima dell'arrivo dei Carabinieri l'uomo si sarebbe disfatto degli oggetti che probabilmente stava tentando di portare via.

L'uomo, ieri mattina, durante celebrazione della Santa Messa, si è introdotto all'interno della sacrestia di una Chiesa in località Lavinio.

