Autotrasportatore di professione il 51enne è deceduto sul colpo dopo il terribile impatto contro il tronco. La vittima per anni ha vissuto ad Aprilia ma sembra che negli ultimi tempi si fosse trasferita sul litorale romano

Si chiamava Elvis Lacatusu il conducente della Jaguar che questa mattina si è schiantata contro un albero lungo via Nettunense alle porte di Aprilia ( LEGGI QUI: Incidente mortale sulla Nettunense: perde la vita un 51enne ).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli