Tragedia sfiorata sabato notte a Formia, dove un 22enne è stato accoltellato da un altro ragazzo. I fatti sono avvenuti in un locale di piazza Testa, dove diversi giovani si erano incontrati per trascorrere la serata, quando ad un certo punto, per motivi ancora ignoti ma presubilmente futili, si è consumato l'episodio. Tra il caos dei presenti, qualcosa ha fatto scattare l'aggressore, che ha conficcato il coltello sulla spalla della vittima. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno medicato il ragazzo, lievemente ferito e giudicato guaribile in 10 giorni. Sul posto la polizia del locale Commissariato, che sta indagando sui fatti. Al vaglio le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza.