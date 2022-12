Un tragico incidente stradale si è registrato nelle prime ore della mattina in via Capograssa, alle porte di Borgo San Michele nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, un anziano in bicicletta è stato urtato da un'automobile, poi è caduto sul ciglio: a nulla è valso l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario, l'uomo è morto sul colpo per la gravità dei traumi riportati. La vittima è in corso di identificazione, ma dovrebbe trattarsi di un pensionato di 85 anni della zona.

Stando una prima ricostruzione della Polizia Stradale, intervenuta con pattuglie di Latina e Formia, una Toyota Yaris guidata da una giovane straniera ha preso il ciclista con la fiancata destra e lo specchietto. La donna ha dichiarato di non essersi resa conto dell'uomo in bici, ma di avere sentito l'urto e quindi di essersi fermata poco dopo per tornare indietro.