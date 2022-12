Un altro grave incidente stradale si è registrato stamattina in via Isonzo, nella città di Latina. Nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via Giotto e via Tucci una giovane donna di 27 anni è stata investita, mentre attraversava la carreggiata a piedi, da uno scooter Aprilia Scarabeo 50 guidato da un adolescente diretto verso il centro. L'incidente si è registrato sotto gli occhi dei numerosi automobilisti in fila nel traffico, tra i quali un poliziotto libero dal servizio e un dipendente di banca che si sono fermati per prestare i primi soccorsi alla donna rimasta a terra dolorante. Sono poi intervenuti i soccorritori del pronto intervento sanitario che hanno trasportato d'urgenza la ventisettenne presso il pronto soccorso del vicino ospedale Santa Maria Goretti. Mentre la Polizia Locale del capoluogo si è occupata di rilievi e accertamenti, ma anche della gestione della viabilità. Il conducente del ciclomotore, uno studente di 16 anni, non ha riportato particolari conseguenze, ma era comprensibilmente scosso per l'accaduto.