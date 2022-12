Disagi per la viabilità stamattina nella zona del palazzo Pennacchi, dove si è registrata una carambola tra auto all'incrocio tra via Don Morosini e via Adua. In circostanze al vaglio dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per i rilievi e gli accertamenti del caso, una Opel Meriva che proveniva da via Adua è entrata in collisione con una Lancia Delta che percorreva via Don Morosini verso viale XXIV Maggio. In seguito all'impatto la prima vettura è poi finita contro una Renault Clio in sosta sul lato destro della carreggiata. Gli automobilisti coinvolti non hanno riportato particolari conseguenze, ma durante i rilievi e fino alla rimozione dei mezzi è stata necessaria la chiusura di via Don Morosini nel tratto compreso tra via Adua e la circonvallazione.