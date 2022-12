Un tragico incidente stradale si è registrato nelle prime ore della mattina di ieri in via Capograssa, alle porte di Borgo San Michele, nella periferia di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, un anziano in bicicletta è stato urtato da un'automobile, poi è caduto sul ciglio: a nulla è valso l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario, Italo Coletti di 85 anni è morto sul colpo per la gravità dei traumi riportati. Stando una prima ricostruzione della Polizia Stradale, una Toyota Yaris guidata da una ventunenne ha travolto il ciclista con la fiancata destra e lo specchietto, facendolo volare sul bordo della carreggiata. La ragazza è indagata per omicidio stradale.