Erano stati rubati in un'azienda agricola di Cisterna nel mese di novembre, sono stati ritrovati venerdì scorso dagli uomini della Polizia di Sato del posto in un complesso industriale abbandonato. Si tratta di due mezzi da lavoro, un trattore con escavatore e un Iveco Daily, dal valore totale di 80mila euro, trafugati dall'azienda nella notte e riconsegnati al legittimo proprietario. Il tutto grazie alle indagini degli agenti di Polizia di Stato – Questura di Latina che proseguono nell'attività di contrasto anche rispetto ai furti di mezzi, gasolio ed attrezzi nelle aziende agricole delle campagne della provincia pontina. Indagini che proseguono per una piena identificazione degli autori del furto e per ostacolare un fenomeno sempre più diffuso che penalizza gravemente gli imprenditori del settore.