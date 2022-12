Incidente choc domenica sera per una coppia di giovani, coinvolti in uno spaventoso frontale causato da un pirata della strada, un folle sconosciuto che ha rischiato grosso compiendo una manovra spericolata e poi è scappato in sella al maxi scooter dopo avere urtato l'utilitaria dei due ragazzi. Un singolare incidente stradale sul quale la Polizia sta effettuando tutti gli accertamenti del caso: i poliziotti della Squadra Volante hanno raccolto la testimonianza dei giovani feriti e ora stanno passando al setaccio i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza alla ricerca di dettagli utili per identificare il fuggitivo.

L'incidente si è registrato poco prima delle 23 di domenica sera in corso della Repubblica, nel breve tratto a senso unico tra piazza San Marco e l'incrocio con via Costa, dove la svolta a destra è obbligata all'imbocco della zona pedonale del centro città.