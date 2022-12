Uno dei supermercati disseminati nella periferia di Latina ha fatto ieri notte da scenario all'ultimo tentativo di furto di una lunga serie. Niente a che vedere con i colpi sensazionali dei mesi scorsi, quando le bande di specialisti avevano tentato di svuotare le casseforti piene di soldi, ma comunque i soliti ignoti erano riusciti a mettere le mani su una serie di prodotti elettronici, intrufolandosi nel punto vendita Eurospin situato all'altezza del chilometro 80 della strada statale Pontina, nella zona tra Borgo Grappa e Borgo San Michele, non lontano dal confine col territorio comunale di Sabaudia. Ancora una volta però gli scassinatori hanno dovuto fare i conti con le guardie giurate dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte, intervenute tempestivamente quando è scattato l'allarme antintrusione, anticipando di pochi minuti l'arrivo delle pattuglie della Squadra Volante della Questura, che si sono occupate poi delle ricerche. Stando a una prima ricostruzione, almeno un ladro sarebbe riuscito a entrare nel punto vendita dopo avere forzato una porta di servizio: dopo avere preso alcuni televisori, però, è stato costretto a scappare, sfuggendo per un soffio all'arrivo delle guardie giurate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli