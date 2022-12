L'auto parcheggiata prende improvvisamente fuoco, attimi di paura in via Mascagni. L'incendio ai danni di una Opel Mokka si è verificato martedì mattina nel parcheggio del supermercato Conad che si trova all'incrocio tra via Mascagni, via Alcide De Gasperi e via dei Bersaglieri. La conducente aveva lasciato aveva lasciato la vettura nel parcheggio pochi minuti prima per recarsi a piedi in un posto vicino quando d'improvviso l'Opel Mokka ha preso fuoco. Le fiamme sprigionate, insieme al fumo nero, hanno fatto vivere attimi di paura alle tante persone presenti in quel momento nel parcheggio del Conad, un luogo piuttosto affollato soprattutto di giorno. Fortunatamente sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di viale Europa che hanno provveduto a spegnere le fiamme, sul posto inoltre sono arrivati anche gli agenti della polizia locale del comando di viale Europa. La causa dell'incendio sembrerebbe essere stata originata da un cortocircuito della vettura.