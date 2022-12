Il Centro Funzionale Regionale della Protezione civile ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio. Dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati fino a moderati su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.