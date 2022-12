Sono gravi ma stazionarie le condizioni della 20enne di Aprilia, Martina S., che questa mattina intorno alle 7.30 è rimasta coinvolta in un grave incidente autonomo avvenuto in via Riserva Nuova, la dinamica del quale è tuttora al vaglio della Polizia locale di Aprilia intervenuta sul posto per i rilievi del caso. Stando ai primi riscontri la giovane stava percorrendo via Riserva Nuova per recarsi a lavoro,quando improvvisamente per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua Fiat 600 finendo fuori strada contro il muro di cinta di un'abitazione. Le sue condizioni sono parse subiti gravi e gli operatori del 118, scortati dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno disposto il trasferimento in ospedale dove è giunta in codice rosso. La giovane avrebbe riportato ferite gravi e la prognosi resta al momento riservata.