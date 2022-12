Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri, otto dicembre, in via dei Macchiaroli a Sabaudia. I sanitari del 118 hanno raggiunto d'urgenza un'abitazione allertati dai genitori di un bambino che stava avendo delle convulsioni febbrili. I sanitari hanno quindi allertato un'eliambulanza. Sembra che dopo le prime cure le condizioni del piccolo siano migliorate ma comunque è stato elitrasportato a Roma presso l'Ospedale Bambino Gesù per ulteriori cure ed accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Sabaudia.