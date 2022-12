Probabilmente si sentivano braccati dalle pattuglie di Carabinieri e Polizia che ieri notte battevano la periferia di Latina alla ricerca degli autori di una serie di furti. Fatto sta che una banda di ladri, forse legata a uno dei colpi messi a segno in quelle ore, è rimasta coinvolta in un incidente stradale in via Santa Fecitola, una delle strade di campagna che i professionisti dello scasso prediligono alle arterie principali durante le loro scorribande. Alle prime luci dell'alba di ieri, infatti, è stata trovata una Giulietta Alfa Romeo abbandonata in un canale, devastata nella parte destra in seguito al violento impatto fuori strada. I successivi accertamenti dei Carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Sezione Radiomobile, hanno permesso di appurare proprio che si trattava di un mezzo rubato, sparito un paio di giorni prima nella zona di Priverno, quindi certamente utilizzato dai soliti ignoti per la logistica di un furto nei dintorni di Latina.