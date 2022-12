Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi all'angolo tra via Don Torello e via dei Volsci, dove un'automobile guidata da un'anziana donna, una Citroen C1, dopo l'urto con un fuoristrada è finita dritta sul marciapiede, fermandosi contro il muro del palazzo, tra i tavolini del bar situato proprio all'angolo. L'utilitaria ha preso in pieno una sedia, ma per fortuna non c'era nessun cliente seduto in quel momento. Entrambi gli automobilisti sono illesi, ma sono comunque intervenuti i soccorritori di un'ambulanza per verificare le loro condizioni. Mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Dei rilievi si sta occupando la Polizia Locale.