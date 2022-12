Gli era stata rubata la borsa di marca, con tanto di cellulare all'interno, in un noto locale della città. I poliziotti sono riusciti a ritrovare la refurtiva dopo una ostinata ricerca e una lunga perquisizione dell'area circostante, durante la quale gli agenti delle volanti hanno rovistato anche nei cassonetti della spazzatura. Alla fine la borsetta è venuta fuori da un cespuglio grazie alla presenza dell' I-Phone ultimo modello che era ancora presente al suo interno, insieme a soldi e documenti che il malintenzionato evidentemente non è riuscito a rubare.

