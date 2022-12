Non ce l'ha fatta Martina Salvucci, la 21enne di Aprilia finita fuori strada con la sua Fiat 600 l'8 dicembre scorso mentre percorreva via Riserva Nuova per recarsi al lavoro presso Risparmio Casa. A seguito dell'incidente autonomo le condizioni della giovane di Aprilia erano parse gravissime, tanto che gli operatori del 118, scortati dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, avevano deciso per il trasferimento d'urgenza presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è giunta in codice rosso. La giovane, in coma farmacologico vista la gravità delle ferite riportate, giovedì nel tardo pomeriggio è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, le sue condizioni sembravano essersi stabilizzate ma in serata a causa di complicazioni il cuore della 21enne ha smesso di battere e i medici hanno dichiarato il decesso. Lo staff della rianimazione ha tentato a lungo di salvarle la vita, tentando di rianimarla per oltre un'ora, ma non c'è stato nulla da fare.

Testimoni e telecamere al vaglio per capire la dinamica

Il corpo della giovane al momento resta a disposizione del magistrato, che nelle prossime ore disporrà l'esame esterno o l'autopsia. Un esame necessario perché permetterà di fare chiarezza sulle cause del decesso. Intanto la polizia locale di Aprilia coordinata dal comandante Massimo Giannantonio e che mercoledì mattina ha effettuato i rilievi sul posto, sta proseguendo le attività di indagine necessarie per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La prima ipotesi, tutta da confermare, era orientata verso un incidente autonomo, dal momento che la giovane dopo aver perso il controllo della sua Fiat 600 era finita fuori strada contro il muro di cinta di una abitazione.

Tuttavia gli agenti non stanno trascurando alcuna pista, già da ieri stanno ascoltando le testimonianze dei residenti e passando a setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, al fine di ottenere una ricostruzione veritiera di quanto accaduto. La famiglia della 21enne infatti già qualche ora dopo il terribile incidente, aveva divulgato attraverso i social un messaggio disperato, rivolto a chiunque passando lungo via Riserva Nuova potesse aver assistito all'incidente o aver visto qualcosa di strano. L'ipotesi da confermare o smentire è che l'auto della ragazza possa essere stata speronata o che la giovane possa aver trovato un ostacolo sulla strada, trovandosi costretta a sterzare, rendendo quindi una dinamica completamente diversa rispetto ai primi riscontri. Intanto ieri mattina la città ha accolto con sgomento la notizia della morte di Martina, un'altra giovane vita spezzata sulle strade periferiche della città.