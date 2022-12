Gli investigatori della Polizia stanno lavorando per fare luce su un misterioso episodio consumato ieri notte nel deposito di mezzi di un centro rottamazione alle porte di Latina Scalo, dove il guardiano si è visto puntare contro la pistola da tre sconosciuti, entrati nel perimetro dell'azienda in circostanze ancora poco chiare. Quello che inizialmente poteva essere considerato un tentativo di furto, si è rivelato un inquietante episodio che sta richiedendo una serie di approfondimenti investigativi per fugare tutti i dubbi del caso.

Quando è scattato l'allarme alla centrale operativa della Questura, nel cuore della notte di ieri, sembrava trattarsi di un comune tentativo di furto, come se ne stanno registrando spesso nelle aziende da qualche settimana. Ma forse c'è qualcosa di più.