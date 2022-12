Incidente stradale oggi nel primo pomeriggio a Latina in pieno centro, all'altezza dell'incrocio tra via Nino Bixio e via Ferrucci, alle spalle della clinica San Marco. E' l'ennesimo incidente in una intersezione considerata ad alto rischio dove sempre più spesso si verificano collisioni. Per cause in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, una Mazda verde e una Citroen si sono scontrate. La Mazda è stata colpita sulla fiancata laterale destra e il conducente è rimasto lievemente ferito. Sul luogo del sinistro è intervenuta una ambulanza del 118 oltre al personale della Polizia che sta rilevando la dinamica. Quello di via Bixio, insieme all'incrocio di via Verdi a Latina sono ritenuti tra i più pericolosi e il tasso di incidenti è molto alto.