Scontro tra quattro auto in via Carroceto, quattro feriti tra i quali una minore di 11 anni ricoverata al Bambin Gesù di Roma. È questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri poco prima delle ore 13.00 nel quartiere Gattone ad Aprilia, all'altezza della traversa per via Udine. Coinvolte una Toyota Iq che percorreva la strada in direzione Isole con madre e figlia a bordo, una Fiat Punto azzurra con all'interno padre e figlia che procedeva nella stessa corsia e una Renault Clio condotta da un ragazzo. Secondo una prima ricostruzione la donna al volante della Toyota Iq mentre era intenta a svoltare in via Udine è stata centrata nella parte posteriore dalla Fiat Punto, la city car sbalzata in avanti è stata poi colpita anche della Clio che sopraggiungeva sull'altra corsia, nella carambola che ne è seguita è stata poi centrata una Fiat Punto bianca parcheggiata lungo la banchina.

A riportare le ferite maggiori madre e figlia a bordo della Toyota, residenti ad Aprilia e condotte entrambi al pronto soccorso cittadino, per la minore di 11 anni successivamente è stato disposto il trasferimento al Bambin Gesù di Roma. Un'ambulanza del 118 è invece intervenuta sul posto per prestare cure alla ragazza che si trovava a bordo della Punto azzurra, ferito anche il ragazzo al volante della Renault. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.