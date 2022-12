Un violento tamponamento si è registrato nel tardo pomeriggio in viale XXIV Maggio, nel centro di Latina. In circostanze al vaglio della Polizia Locale del capoluogo, un autobus del trasporto pubblico locale ha urtato un'automobile che lo precedeva, lungo la stessa corsia di marcia, nel tratto della circonvallazione che da corso Matteotti porta verso il Tribunale. Il mezzo pubblico della linea urbana FS, di ritorno dalla stazione ferroviaria, con la parte anteriore detra ha centrato il paraurti posteriore di una Renault Megane, che in seguito alla collisione si è girata finendo sul marciapiede sul lato destro della strada. Le persone a bordo dei due mezzi non hanno riportato particolari conseguenze.