Un camioncino esce fuori strada e finisce nella cunetta. L'incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze se non per il mezzo incidentato, si è verificato oggi pomeriggio in via Guardapasso, all'altezza del ponticello del fosso della Ficoccia e dello svincolo per via Toscanini. Tutto è accaduto intorno alle ore 17.30, il camioncino con cassone coperto stava procedendo sulla strada in direzione Pontina quando improvvisamente è finito fuori strada, il furgoncino ha poi finito la sua corsa nel fossato dove si è inclinato pericolosamente. Il sinistro ha allarmato diversi residenti del quartiere Toscanini e gli automobilisti che in quel momento percorrevano via Guardapasso e hanno notato il furgone nella cunetta, fortunatamente però non sembrano esserci stati problemi per il conducente.