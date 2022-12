Ancora una mattinata di passione per i pendolari della SR148 Pontina, che da questa mattina sono alle prese con code e forti rallentamenti a causa di un incidente che ha visto coinvolte più automobili avvenuto in direzione Roma all'altezza dell'uscita del Tufetto, all'altezza di Aprilia. Fino alle 9 si registrava una coda di almeno 8 chilometri.

È temporaneamente bloccato il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la SS156 "Dei Monti Lepini" al km 35,000, all'altezza dell'uscita per Priverno, a causa di un allagamento. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell'Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.