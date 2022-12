Il costruttore Carlo Amato e due funzionari dell'Autorità portuale Civitavecchia Gaeta, ossia Guido Guinderi e Salvatore Ciccolella, sono accusati di corruzione in relazione all'appalto da 103mila euro per il restyling della darsena pescatori a Gaeta. L'indagine appena chiusa dalla Procura di Cassino è stato seguita dalla Guardia di Finanza di Formia e contesta l'esistenza di regalie ed utilità in favore dei due dipendenti pubblici. Amato ha partecipato al bando con 7 società riconducibili a persone di fiducia per evitare che ci potesse essere un collegamento con la sua impresa principale, la Icem, colpita da interdittiva antimafia alcuni anni fa mentre effettuava lavori di riassetto della banchina portuale di Formia.