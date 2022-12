I funerali di Martina Salvucci, la giovane deceduta dopo un terribile schianto contro un muro lungo via della Riserva Nuova, si terranno venerdì 16 dicembre presso la parrocchia dell'Annunciazione della Beata Vergine Maria in via del Genio Civile alle ore 16. La famiglia rende noto che la camera ardente presso l'ospedale Santa Maria Goretti sarà aperta dalle 9 di mattina.

Nelle scorse ore infatti la Procura di Latina ha conferito l'incarico al medico legale per l'esame esterno sulla salma della 21enne e dato l'ok per le esequie. Martina era al volante della sua Fiat 600 quando - secondo le ipotesi formulate dalla Polizia locale - probabilmente dopo un sorpasso ha sbandato e si è schiantata contro un muro.