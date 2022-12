Un incidente stradale è avvenuto dopo le 19 in viale Le Corbusier a Latina, all'altezza dell'imbocco con via Vespucci, a poca distanza dagli uffici del Giudice di pace. Per cause in fase d accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, una donna che stava attraversando la strada è stata presa da un'auto, una Fiat Panda. Si tratta di una 51enne di origine tunisina immediatamente soccorsa dal personale del 118 prontamente intervenuto. Si trattava di un codice rosso per la dinamica del sinistro. All'arrivo dei soccorritori la donna era cosciente ed è stata portata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina, il suo quadro clinico viene costantemente monitorato. Al volante dell'utilitaria c'era un uomo di 59 anni. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte del personale della Polizia Locale che ha eseguito un accurato sopralluogo.