Scontro all'incrocio, una donna in codice giallo. Nel primo pomeriggio di ieri lungo via Mascagni si è registrato un incidente che ha visto coinvolti tre veicoli. Gli agenti della Polizia locale intervenuti insieme ai militari dell'Arma e al personale del 118, ipotizzano una mancata precedenza. Lo scontro ha visto coinvolte tre vetture (un primo impatto tra una Mercedes ed una Renault, poi il coinvolgimento di un terzo veicolo), ma solo una conducente è stata soccorsa e trasferita al pronto soccorso in codice giallo. L'urto della testa contro parabrezza e montante, il possibile trauma cranico, hanno spinto il personale medico a tenerla in osservazione, ma le sue condizioni sembra siano tutto sommato buone.