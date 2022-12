Nella serata del 12 dicembre 2022, tra i comuni di Terracina e San Felice Circeo, un dispositivo,composto da militari delle locali Stazioni Carabinieri ed una gazzella dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R., ha intercettato ed imposto l'ALT ad un Taxi, con a bordo due persone, che viaggiava in direzione sud. All'atto del controllo, ancora prima che il mezzo si fermasse, il passeggero si è lanciato dal veicolo, dandosi a precipitosa fuga per i campi circostanti, favorito dal buio. A bordo del veicolo sono stati recuperati ben 53 chilogrammi di bulbi essiccati di papavero da oppio, sigillati in singole confezioni da 110 grammi circa.

L'autista, un tassista romano di 73 anni, è stato dichiarato in arresto per concorso in detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e, su disposizione del P.M. presso la Procura della Repubblica di Latina, con cui i militari hanno agito in stretta intesa, è stato temporaneamente ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Terracina.

Nella mattinata del 14 dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari di Latina, nel convalidare l'arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, da scontare presso la propria residenzanell'area sud-est della Capitale.

L'operazione è il risultato di un'intensificazione dei servizi di controllo del territorio pianificati dall'Arma nell'intera provincia, al fine di assicurare tranquillità e sicurezza alla collettività, conl'approssimarsi delle festività natalizie.