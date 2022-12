Nella mattinata del 7 dicembre scorso, a Fondi, a seguito di mirati servizi, i carabinieri della locale Tenenza hanno controllato un 27enne straniero domiciliato in Fondi, già conosciuto alle forze dell'ordine, trovandolo in possesso a seguito di una perquisizione personale di 24 grammi di Hashish, suddivisa in 4 dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, con cui i militari si sono interfacciati, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.