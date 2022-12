Le ricerche erano state organizzate sia con l'impiego di personale a piedi lungo le sponde, che attraverso l'impiego degli specialisti del soccorso fluviale con l'utilizzo del gommone. Un lavoro complesso che oggi era concentrato nel tratto del canale delle Acque Medie che costeggia il centro abitato di Borgo San Michele: il cadavere è stato trovato in acqua, incastrato tra la vegetazione sul bordo del fosso, all'altezza dello stabilimento Ilsap di strada Capograssa. Sono intervenuti quindi i Carabinieri del Comando stazione di Latina che hanno informato la Procura, prima del recupero della salma sottoposta a sequestro per gli accertamenti medico legali necessari a stabilire la causa del decesso, ma anche e soprattutto se si tratti effettivamente del senzatetto scomparso da giorni. Le circostanze del caso e le fattezze del cadavere sembrano confermare i sospetti iniziali.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la sponda del canale delle Acque Medie, vicino Borgo San Michele. La scoperta è avvenuta durante le ricerche di un senzatetto italiano di 54 anni scomparso da diversi giorni, almeno cinque, che da qualche tempo aveva realizzato un giaciglio di fortuna lungo lo stesso corso d'acqua, ma più a monte, nei pressi di via dei Volsci alle porte di Latina. Allertati dai Carabinieri della Compagnia del capoluogo che avevano raccolto la segnalazione della scomparsa dell'uomo, da mercoledì i Vigili del Fuoco avevano iniziato le ricerche, ispezionando il canale dal punto dove il clochard viveva, seguendo la direzione della corrente, piuttosto forte a causa delle piogge di questi giorni.

