Un colpo studiato nei minimi dettagli, con i banditi che erano pronti a portare via attrezzatura e fornitura da lavoro per migliaia di euro; ma prima di riuscire a mettere le mani sul grosso bottino, il controllo del servizio di vigilanza ha fatto scattare l'allarme e di conseguenza anche saltare il colpo della banda del buco. Mercoledì notte i malviventi avevano già preparato tutto, probabilmente dividendo il furto in due fasi. Secondo quanto raccolto in queste ore, una banda formata da almeno quattro elementi ha fatto irruzione nell'area retrostante di un'azienda di fornitura in via della Quaglia (zona industriale di Cisterna) dove muniti di attrezzatura specifica hanno praticato un foro abbastanza grande da far entrare una persona con il preciso scopo di rubare utensili da lavoro di alto valore e di qualunque tipo o grandezza.