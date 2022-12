Il mezzo di quest'ultimo si è ribaltato. L'uomo alla guida della Passat ha tentato di fuggire verso il centro di Terracina ma la sua corsa è durata solo una cinquantina di metri per i danni subiti dal mezzo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche 118 e vigili del fuoco. L'anziano è stato trasportato all'ospedale Fiorini, mentre il conducente della Passat è stato portato in caserma.

È iniziata con un incidente frontale sull'Appia, questa domenica a Terracina. E proprio davanti alla caserma dei carabinieri. Stando alle prime testimonianze raccolte, una Passat guidata da un uomo di Roma con al fianco il figlio, avrebbe prima impattato su alcune auto parcheggiate durante il transito in via Olmata e poi, una volta sull'Appia, sempre zigzagando, ha centrato una Terios con a bordo un anziano che stava passando davanti alla caserma verso l'uscita della città.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli