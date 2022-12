Un violento incidente stradale si è registrato nel centro di Latina ieri sera, ancora una volta a causa di un comportamento poco prudente. A farne le spese è stato un giovane straniero, un richiedente asilo politico ospite di un centro d'accoglienza del capoluogo, investito da un'auto mentre attraversava via Villafranca in bicicletta, compiendo una manovra azzardata. Il ragazzo non ha riportato conseguenze particolarmente gravi, ma è stato comunque necessario il trasferimento in ospedale per gli accertamenti medici e le cure del caso per una serie di lesioni e sospette fratture.

L'incidente si è registrato poco prima delle ore venti alle porte del centro, in circostanze al vaglio della Polizia, intervenuta con le pattuglie della Squadra Volante della Questura per gli accertamenti sulla dinamica del sinistro e per la gestione della viabilità. Disagi infatti si sono registrati fino alla rimozione dei mezzi coinvolti, perché occupavano una corsia di marcia, richiedendo la deviazione del traffico.