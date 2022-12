Uno spaventoso incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi all'altezza del chilometro 74 della strada statale Pontina, dove un'automobile è entrata in collisione con un'ambulanza che trasportava un paziente per un trasferimento ospedaliero. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, al vaglio della Polizia Stradale di Latina, i due veicoli viaggiavano nella stessa direzione sulla corsia sud e avevano appena superato lo svincolo di Borgo Isonzo, quando l'ambulanza ha improvvisamente deviato la marcia verso sinistra, oltrepassando la linea di mezzeria: proprio in quel frangente, nello stesso senso di marcia, sopraggiungeva la Renault Clio che ha urtato con violenza contro la fiancata dell'ambulanza, poi i due mezzi si sono fermati sul lato della corsia di marcia opposta.

Per la violenza dell'impatto sono rimaste ferite tutte le persone che si trovavano a bordo dei veicoli coinvolti. In particolare due donne che viaggiavano a bordo dell'utilitaria sono state tirate fuori dall'abitacolo con l'ausilio dei Vigili del Fuoco per essere trasportate in ospedale. Soccorsi necessari anche per il conducente, l'infermiera e la paziente che viaggiavano sull'ambulanza, un mezzo non impiegato per l'emergenza sanitaria, ma solo per i trasferimenti ospedalieri o privati. Nessuno dei feriti ha riportato gravi conseguenze, ma è stata necessaria una vera e propria task force per il trasporto in ospedale perché sono dovute intervenire quattro ambulanze e l'elicottero. Non sono mancati i disagi per la viabilità fino alla rimozione dei mezzi, soprattutto per chi percorreva la corsia nord che ha fatto registrare lunghe code