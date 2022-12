Gli specialisti dei furti di carburante sono tornati a colpire nelle campagne intorno Latina, ma l'ultimo tentativo di aspirare gasolio direttamente dalle condutture sotterranee dell'oleodotto che attraversa la provincia non è andato proprio secondo i piani della banda di ladri, visto che il blitz dei soliti ignoti ha provocato una copiosa perdita: molto probabilmente gli autori della manomissione non sono riusciti neppure a portare a compimento l'impresa, ma il danno ambientale che hanno provocato e ingente. Da qualche giorno l'Eni sta lavorando per bonificare il sito dopo avere fermato la perdita, mentre la Polizia sta lavorando al caso per risalire ai ladri responsabili del danno ambientale.