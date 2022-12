Momenti di apprensione, martedì sera, per un investimento stradale che ha coinvolto due adolescenti, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, centrati da un'automobile mentre attraversavano la strada a piedi sulle strisce pedonali tra la rotatoria dell'Aviatore e viale Bruxelles, nei pressi del centro commerciale LatinaFiori. I due giovani sono stati soccorsi dal personale del pronto intervento sanitario che li hanno trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti medici del caso: entrambi feriti, non hanno riportato comunque gravi conseguenze. Per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica è intervenuta invece la Polizia Locale di Latina.