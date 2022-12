Nella tarda mattinata di ieri, 20 dicembre 2022, gli operatori della "Squadra Volante" del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, nell'ambito delle attività di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un cinquantunenne originario del napoletano, già segnalato per reati della stessa indole, perché ritenuto responsabile di ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti.

Alle 13 circa, gli operatori del Commissariato, nel corso in un posto di controllo effettuato su una delle arterie di ingresso alla città di Gaeta, notavano un'autovettura, proveniente da Formia, che verosimilmente nel tentativo di eludere un eventuale controllo, procedeva sulla mezzeria della carreggiata, atteggiamento che induceva gli Agenti della Volante ad intimare l'alt al veicolo. Dopo il controllo dei documenti emergeva che il soggetto era già segnalato per reati in materia di falso. Il 51enne iniziava a dare segnali di nervosismo e gli agenti procedevano ad un controllo più approfondito, nel corso del quale, nel bagagliaio del veicolo, venivano rinvenuti numerosi capi di abbigliamento, maglie, camicie, pantaloni, borse, giubbini, sciarpe ed altro, recanti griffe di vari marchi, tutte verosimilmente contraffatte.

Alla luce di tali evidenze, gli agenti, dopo aver proceduto al sequestro di quanto rinvenuto, denunciavano in stato di libertà l'uomo, già gravato da precedenti di polizia, per ricettazione e introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti.