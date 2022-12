Sono stati trovati in possesso di una pistola, un ragazzo ed una ragazza di Sezze, che ieri pomeriggio sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale in collaborazione con gli uomini della locale stazione, diretta dal comandante Ilaria Somma.

I due nascondevano l'arma da fuoco all'interno di una borsetta. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che siano entrambi originari del luogo. La scoperta sarebbe avvenuta nell'ambito di alcuni servizi di controllo messi in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri, in collaborazione con le stazioni locali. Una presenza che ieri pomeriggio ha permesso di scoprire cosa nascondessero i due giovani che, in apparenza, non destavano alcun sospetto.