Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi nel negozio Sport 85 di via Piave, dove un bimbo di tre anni è caduto accidentalmente dal carrello della spesa. A causa della caduta il piccolo ha battuto la testa, poi i genitori hanno subito dato l'allarme. All'arrivo dei soccorritori il bambino era cosciente, ma vista l'età gli operatori del pronto intervento sanitario hanno disposto il trasferimento d'urgenza in eliambulanza presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per una visita specialistica. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per fornire il supporto necessario all'elicottero durante le fasi di atterraggio e decollo.