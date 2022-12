Due banditi incappucciati, armati di coltello e taglierino, sono entrati in azione stasera nel punto vendita Fresco Market di via Isonzo per mettere a segno una rapina. Mentre gli sconosciuti minacciavano tre cassiere per farsi consegnare i contanti, un bottino ancora in fase di quantificazione, un poliziotto libero dal servizio che si trovava all'interno dell'attività commerciale per fare la spesa è intervenuto per fermare l'azione criminale, ma è stato affrontato dai due uomini armati. L'agente, un investigatore in forza alla Polfer di Roma, si è difeso impugnando una scopa, rimediando comunque alcune escoriazioni a un braccio.

Nel parapiglia i due rapinatori sono riusciti a scappare, ma nella fuga hanno perso parte del bottino, vale a dire alcune banconote, una borsa e un portafogli sottratte ai dipendenti del market. Mentre l'agente rimasto ferito veniva soccorso da un'ambulanza, sono intervenuti i poliziotti di Squadra Volante e Squadra Mobile per le indagini del caso.