Lo scorso luglio il procedimento era stato sospeso, a causa di un assoluto impedimento dell'indagato. Ieri mattina il giudice Mario La Rosa è andato di persona in una struttura sanitaria dove l'imputato è ricoverato per l'interrogatorio di garanzia. Franco Zampierollo, 66 anni, di Latina, è accusato d aver picchiato e ucciso in una Rsa un paziente, l'ex giudice togato Enrico Tamburrino. Il reato ipotizzato è omicidio preterintenzionale. L'uomo è stato ascoltato dal magistrato per l'interrogatorio di garanzia. Difeso dagli avvocati Gianni Lauretti e Pier Giorgio Marinelli, ha risposto e ha detto di aver picchiato Tamburrino a quanto pare con tre pugni sul volto. Ha aggiunto anche che in alcuni momenti non si ricordava bene i fatti. La difesa ha chiesto il rito abbreviato condizionato ad una consulenza di un medico di parte: uno psichiatra per verificare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto del proprio assistito e quindi anche la capacità di sostenere un processo. Le indagini erano state condotte dai Carabinieri del Nas e dalla Squadra Mobile di Latina e la tragedia era avvenuta a metà maggio del 2021 quando Tamburrino era stato colpito alla testa e aveva riportato profonde lesioni. L'ex magistrato onorario era deceduto dopo alcuni giorni di agonia al Santa Maria Goretti.