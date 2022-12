Risveglio amaro per i cittadini e i negozianti del centro storico di Latina, che questa mattina si sono ritrovati a dover fare i conti con l'ennesima bravata di ignoti. Una lunga striscia di vernice nera, sicuramente realizzata con una bomboletta spray, è apparsa lungo tutto Corso della Repubblica. Una striscia continua, come se chi l'ha realizzata avesse tenuto premuto lo spray in direzione dei muri e delle vetrine del centro, mentre camminava per il Corso.