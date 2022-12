Una spaventosa carambola tra due auto si è registrata stanotte sulla strada statale Pontina poco dopo Borgo Piave, in prossimità del cavalcavia del canale delle Acque Alte. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Aprilia, intorno alla mezzanotte due auto, una Lancia Delta e una Kia Rio, si sono tamponate con violenza lungo la corsia nord e poi si sono urtate nuovamente quando una delle due si è girata in senso contrario, mentre altre vetture non sono state coinvolte nel sinistro, ma sono comunque rimaste bloccate fino al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi e pulizia della strada.

È stato necessario anche l'intervento dei soccorritori, con i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre gli operatori del pronto intervento sanitario hanno medicato sul posto le persone coinvolte, cinque in tutto: a parte lo spavento, nessuno è rimasto ferito in maniera seria. Non sono mancati i disagi per la viabilità, deviata nello svincolo di Borgo Podgora.