Violento incidente tra tre auto sulla Nettunense alla vigilia di Natale, nel territorio al confine tra Lanuvio ed Aprilia. Lo scontro si è verificato ieri sera alle 21.30 all'altezza dello svincolo per via Vallelata, nel territorio però di competenza del comune di Lanuvio, e ha visto coinvolto una Smart, una Ford Focus e una Renault che per causa ancora in via di accertamento si si scontrate. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza del 118, con gli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorere i feriti. Il tratto stradale è stato inoltre chiuso per oltre 30 minuti per permettere la rimozione dei vicoli e la pulizia della strada, operazioni affidata alle ditte Damacar di Aprilia e Mase Salvatori. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche due pattuglie dei carabinieri per eseguire i rilievi di rito.