Tragica vigilia di Natale per un 52enne itrano, deceduto a Fondi, a seguito di un frontale tra due auto che hanno impattato frontalmente nel tratto della statale Appia, appena dopo il confine stradale di Itri, là dove le curve della carreggiata proveniente da Itri lasciano il posto al lungo rettilineo che conduce al centro della cittadina dopo sei chilometri. Ad avere la peggio il 52enne itrano, che era in auto con altri due conoscenti, mentre degli occupanti dell'altra auto un giovane del sud Pontino è stato elitrasportato in un ospedale di Roma.